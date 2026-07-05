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13:59, 5 июля 2026Бывший СССР

Армия России начала наступление в направлении Голубых озер

ВС РФ начали наступление в направлении Голубых озер в Красном Лимане
Елизавета Гринберг (редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России начала наступление в направлении Голубых озер в Красном Лимане. Об этом сообщили в Минобороны страны, пишет ТАСС.

«ВС РФ поразили военные аэродромы и объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины», — также говорится в сообщении.

Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о возрастающих темпах наступления ВС РФ по всей линии фронта. Также российский лидер отметил продвижение войск в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также полный контроль над Луганской Народной Республикой (ЛНР).

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