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Россия лишилась популярного комедийного сериала из-за гей-цензуры

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Создатель популярного ирландского ситкома «Мальчики миссис Браун» Брендан О'Кэрролл отказался заключать сделку с российскими дистрибьюторами из-за необходимости вырезать персонажа-гея. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, ему предложили «заманчивую сумму» за права на шоу. «Это большая страна, а количество денег напрямую зависит от размера аудитории. Аудитория была бы широкая, так что и заплатили бы много», — рассказал сценарист.

Он добавил, что некоторые восточноевропейские страны также выразили обеспокоенность, но только в России потребовали полностью вырезать сюжетную линию, связанную с героем-геем. «Они сказали: "Никаких геев, абсолютно никаких геев". Так что я ответил: "Нет гея — нет шоу"», — подчеркнул О'Кэрролл, который также исполняет в комедии главную роль — миссис Браун. По сюжету, геем является ее сын Рори.

«Мальчики миссис Браун» — ирландский сериал, производством которого занимается BBC Scotland в Великобритании. Шоу имеет большие рейтинги не только в Ирландии и Британии, но и в Канаде и Австралии.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма был принят в России в 2013 году. После этого в КоАП появилась статья 6.21, наказание по которой предусматривает штраф в размере до миллиона рублей.

Наряду с Россией, демонстрировать геев на телевидении и в кино отказываются такие страны, как Малайзия, Киргизия и Казахстан.

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