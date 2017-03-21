Гей-сцена в «Красавице и чудовище» останется нетронутой для проката в Малайзии

Диснеевский мюзикл «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон в главной роли выйдет на экраны в Малайзии без монтажных правок. Об этом во вторник, 21 марта, в Twitter сообщила местная сеть кинотеатров Golden Screens Cinemas.

«"Красавица и чудовище" одобрен для проката с 30 марта, без вырезанных сцен. Делайте ретвит и радуйтесь!» — говорится в публикации.

Фильм получил рейтинг 13+ (дети младше 13 лет допускаются только с родителями).

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Изначально малайзийская премьера была назначена на 16 марта. Цензоры разрешили показ картины при условии, что будет вырезана сцена с персонажем-геем. Однако студия Disney отказалась монтировать ленту и отменила релиз.

В Малайзии однополые контакты являются уголовным преступлением.

В начале марта Минкульт России по просьбе депутата Госдумы Виталия Милонова проверил фильм на пропаганду гомосексуализма. Эксперты не нашли признаков нарушения соответствующего закона. Лента вышла на российские экраны с рейтингом 16+.

«Красавица и чудовище» — ремейк одноименного анимационного мюзикла 1991 года. В картине режиссера Билла Кондона, помимо Эммы Уотсон, также снимаются Юэн Макгрегор, Эмма Томпсон, Люк Эванс и Дэн Стивенс.