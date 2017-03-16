Студия Disney отказалась вырезать гей-сцену из «Красавицы и чудовища»

Представители студии Disney отказались убирать из мюзикла «Красавица и чудовище» сцену с гей-персонажем ради показа в Малайзии. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает The Guardian.

«Ничего из фильма не было и не будет вырезано», — заявили в компании. Disney предоставила цензорам время для принятия решения относительно проката. При этом, если они продолжат настаивать на монтаже, лента в кинотеатрах страны показана не будет.

14 марта студия без объяснения причин отменила премьеру мюзикла в Малайзии, несмотря на то, что цензоры разрешили показ фильма, но только без сцены с персонажем-геем.

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Премьера была намечена на 16 марта, но ее перенесли до 30 марта, чтобы у местных властей было время принять решение по вопросу цензуры.

В Малайзии однополые контакты являются уголовным преступлением.

В России, где действует закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», признаков гей-пропаганды в «Красавице и чудовище» не нашли. Проверку провело министерство культуры по просьбе депутата Госдумы Виталия Милонова.