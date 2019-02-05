Россия пригрозила Белоруссии разборками

Россия собирается бороться с недобросовестной конкуренцией со стороны белорусских производителей за счет более низких цен на своем рынке, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, которого цитирует РИА Новости.

«Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция — это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться», — отметил Медведев.

По его словам, любая кооперация должна быть взаимной — «иначе зачем это надо». Главная проблема экономических взаимоотношений двух стран заключается в существовании единого рынка, благодаря чему белорусские товары беспрепятственно попадают в Россию, отметил глава кабмина.

В начале февраля Медведев представил белорусскому коллеге Сергею Румасу доказательства поставок санкционных товаров в Россию из Европы через территорию Белоруссии.

В декабре министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов заявил об утрате Минска доверия Москвы. «Мы говорим: нельзя быть односторонним, выгоды односторонние иметь. Вы наш сосед, наш союзник по Союзному договору, но в последнее время доверие потеряно», — говорил Силуанов.

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