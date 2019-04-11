Лукашенко пожаловался на выкручивающую руки Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона начинает выкручивать руки своим торговым партнерам. Так он прокомментировал запрет на ввоз яблок и груш с территории страны в Россию, сообщает БелТА.

«Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом», — заявил Лукашенко.

Он напомнил, как поступила белорусская сторона, когда ей сообщили об аварийном состоянии нефтепровода и нефтепродуктопровода, которые идут через Белоруссию. По словам Лукашенко, их не стали закрывать, потому что понимали, что это может нанести ущерб России. «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте», — добавил президент.

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Лукашенко также упрекнул правительство, которое, по его словам, не видит ситуации с поставками на российский рынок. «Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку — мы подставляем правую. Разберитесь и доложите отдельно на следующей неделе», — заявил он.

С 12 апреля Россия запрещает ввоз яблок и груш с территории Белоруссии. По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, не исключается также введение запрета на импорт клубники, пекинской капусты и шампиньонов. Причиной такого шага стали опасения возможных незаконных поставок продукции из санкционных стран.

Ранее также сообщалось о дефиците в России салата романо, который используется при приготовлении салата «Цезарь». Дефицит спровоцировала приостановка Белоруссией с 1 апреля выдачи сертификатов продукции из санкционного списка, поступающей в республику из третьих стран для реэкспорта в Россию.

Минск пошел на этот шаг после того, как в марте 2019 года Россельхознадзор пригрозил запретить ввоз в Россию растительной продукции транзитом через Белоруссию из-за продолжающихся поставок «санкционки».

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