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Найден источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти

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Российская «Транснефть» письменно признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию. Как сообщает «Интерфакс», источник загрязнения найден на участке Самара — Унеча.

Это подтверждено двусторонним актом, который уже подписан. В ближайшее время стороны планируют обсудить технические и компенсационные вопросы.

Об ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба», в «Белнефтехиме» заявили 19 апреля. Отмечалось, что «поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту».

Белорусская сторона запросила официальной встречи с представителями ПАО «Транснефть», которая намечена на 23 апреля. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил РИА Новости, что ситуация с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» должна исправиться за несколько дней.

К 21 апреля «Гомельтранснефть Дружба» отметило постепенно улучшение качества российской нефти, поступающей в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба». Снизился показатель примеси хлоридов, хотя он все еще превышает норму в 17 раз.

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