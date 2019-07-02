Германия поблагодарила Rosneft Deutschland

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии поблагодарило Rosneft Deutschland за активные действия в решении проблем с загрязнением трубопровода «Дружба». Об этом сообщает издание World Economy.

Письмо с благодарностью было направлено в адрес компании в конце июня. В нем отмечается, что профессиональные действия Rosneft Deutschland позволили стабилизировать рынок нефтепродуктов Восточной Германии, где, в отличие от других стран, затронутых данной проблемой, удалось избежать ограничения поставок на внутренний рынок и использования стратегических резервов.

Rosneft Deutschland и другие акционеры завода РСК в бранденбургском Шведте в период ограничения поставок по трубопроводу «Дружба» предприняли ряд оперативных мер, позволивших не только избежать остановки завода, но и обеспечить максимально возможный объем переработки. Несмотря на ограничения поставок по трубопроводу «Дружба», компания в целом обеспечила выполнение долгосрочных обязательств по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок, в очередной раз подтвердив статус надежного поставщика немецкого рынка.

В течение всего времени ограничения поставок по трубопроводу «Дружба» Rosneft Deutschland, как крупнейший акционер завода PCK Raffinerie GmbH, активно взаимодействовала как с остальными акционерами завода, а также с другими заинтересованными сторонами: профильными государственными структурами ФРГ и европейскими компаниями-транспортерами сырья. Компания вела и продолжает вести активную коммуникацию с клиентами, сохраняя статус надежного поставщика нефтепродуктов.

«Роснефть» приступила к развитию собственного бизнеса в Германии с 2017 года, когда было образовано предприятие Rosneft Deutschland. Сегодня компания — один из крупнейших оптовых поставщиков нефтепродуктов и третий по величине нефтепереработчик на немецком рынке. На протяжении последних лет на «Роснефть» приходится около одной четвертой всего импорта нефти в Германию. По трубопроводу «Дружба» нефть поставляется напрямую на нефтеперерабатывающий завод PCK.