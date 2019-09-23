Названа причина новой остановки поставок по «Дружбе»

Прокачка нефти по «Дружбе» приостанавливалась на девять часов из-за происшествия на участке магистрального трубопровода в Польше. Об этом сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на заявление компании «Транснефть».

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Прокачка нефти приостанавливалась 22 сентября и была восстановлена в понедельник, 23 сентября, из-за инцидента у польского оператора PERN. Компания сообщила, что неподалеку от Варшавы произошел разлив топлива после попытки неизвестных произвести незаконную врезку в трубопровод.

В компании сообщили, что утечку удалось устранить. В настоящее время правоохранительные органы расследуют происшествие.

В апреле 2019 года на «Дружбе» произошла авария, ставшая крупнейшей в истории нефтепровода. В нефти обнаружилось повышенное содержание хлорорганики. В результате инцидент затронул всех получателей российской нефти в Европе. Из-за загрязнения трубопровод пришлось остановить, а сумма компенсаций иностранным компаниям оцениваются в миллиарды долларов.

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