Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили

Поставки российского сырья по нефтепроводу «Дружба» снова приостановлены. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя концерна Shell.

Отмечается, что в нефти снова обнаружены примеси органических хлоридов. Это может навредить оборудованию нефтеперерабатывающего завода PCK в немецком городе Шведт, добавляет издание. На данный момент причины неполадок выясняются.

Ранее уже сообщалось, что загрязненная нефть из России снова поступает на восточногерманские нефтеперерабатывающие заводы. Предполагается, что нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши

19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть. В сырье обнаружили значительное превышение хлорорганики. Из-за этого от приема нефти из России отказались Польша и Украина, через территории которых она идет транзитом в другие страны Европы.

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