Назван срок очистки российской «грязной» нефти

Очистка нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть поступает в Европу, затянется. Об этом заявил глава компании — оператора польского участка нефтепровода PERN Игорь Василевский. Его слова приводит ТАСС в среду, 11 декабря.

«Мы будем перерабатывать загрязненную нефть еще точно весь 2020 год», — указал он.

Ранее в среду польская нефтеперерабатывающая компания Orlen потребовала возместить убытки, понесенные от переработки загрязненного топлива, и расходы на закупку новой нефти и защиту инфраструктуры. Размер требуемой компенсации пока не определен.

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Нефтепровод «Дружба» — система магистральных нефтепроводов, по которым российская нефть через территорию Белоруссии поступает в Польшу, Германию, на Украину, в Венгрию, Словакию и Чехию. Весной 2019 года стало известно об ухудшении качества российской нефти, поступающей по нефтепроводу. В сырье заметили значительное превышение хлорорганики. Это крайне опасно для инфраструктуры, поскольку в ее условиях образуется соляная кислота, повреждающая оборудование.

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