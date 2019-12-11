Польша потребовала от России компенсацию за «грязную» нефть: претензии поставщикам направила крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen. Об этом глава компании Даниэль Обайтек написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, размер компенсации пока не уточняется. «Мы настроены вернуть все понесенные расходы», — заключил Обайтек. Он пояснил, что речь идет о тратах на переработку загрязненного топлива, а также на дополнительные закупки нефти и защиту инфраструктуры.

Материалы по теме Отравленный поток Эксперты — о причинах загрязнения российской нефти

Авария на нефтепроводе «Дружба» произошла весной 2019 года. В сырье обнаружили значительное превышение хлорорганики. Из-за этого от приема нефти из России отказались Польша и Украина, через территории которых она идет транзитом в другие страны Европы. В середине ноября компенсацию за некачественное топливо получила Украина — 4,2 миллиона евро. Белоруссия оценила свои потери в 20 миллионов долларов (18 миллионов евро).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!