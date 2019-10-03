«Грязную» российскую нефть назвали неприятным исключением

Загрязнение российской нефти в трубопроводе «Дружба» было неприятным исключением. Такое заявление сделал вице-президент Транснефти Сергей Андронов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Андронова, в настоящее время делается все, чтобы избежать подобных ЧП в будущем. Также он добавил, что по итогам текущего года компания снизит объем транзита в Белоруссию на 6,4 миллиона тонн. «Планировалось 48 (миллионов тонн . — прим. "Ленты.ру")», — уточнил Андронов.

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В апреле в трубопроводную систему «Дружба», по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Это крайне опасно для инфраструктуры, поскольку в ее условиях образуется соляная кислота, повреждающая оборудование. В результате некоторым странам, в частности Украине и Польше, пришлось остановить прием нефти.

Загрязнение произошло на участке Самара — Унеча. Было возбуждено уголовное дело, шесть человек подозреваются в хищении нефти на миллион рублей и загрязнении сырья. После случившегося президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что страна может получить компенсацию в размере 20 миллионов долларов

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