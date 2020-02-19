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В белорусской оппозиции пообещали массовые протесты против Лукашенко

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Павел Северинец
Павел Северинец

Белорусская оппозиция анонсировала массовые протесты против президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам сопредседателя незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, они начнутся через несколько дней после того, как будет объявлено о выборах, пишет издание «Белорусский партизан».

По его мнению, Лукашенко должен оставить кресло главы государства. «Его поддержка, по нашим данным, от 12 до 18 процентов. Какой седьмой срок, людям это уже вот где! Он же сам сказал: если скажете "хватит" — я уйду. Давайте выйдем всем народом и скажем: "Хватит! Уходи!"» — заявил он.

7 февраля, в день переговоров в Сочи с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, в Минске начались уличные протесты против российско-белорусской интеграции. На продлившейся более пяти часов встрече, как сообщал занимавший на тот момент должность главы Минэкономразвития России Максим Орешкин, сторонам удалось сблизить позиции по вопросам нефти и газа, также прорабатывались другие направления, в частности сельское хозяйство и таможня. 9 февраля работа продлилась на экспертном уровне, а на 20 февраля запланирована новая встреча глав двух государств.

На следующий день оппозиция передала резолюцию в российское посольство в Минске. В документе перечислены требования демонстрантов. В частности, российскую дипмиссию просят не продолжать процесс интеграции с Белоруссией. Протестующие отказываются принять подписанные между Москвой и Минском документы. В тексте резолюции есть обращение и к мировому сообществу — его просят признать будущие интеграционные соглашения нелегитимными.

В ноябре 2019 года Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2020 году. При этом он отметил, что не будет держаться «синими пальцами» за президентское кресло, но именно белорусы должны отвергнуть его кандидатуру. По его словам, выборы главы государства, скорее всего, пройдут летом 2020 года.

Последний раз выборы президента Белоруссии проходили в октябре 2015 года. Лукашенко выиграл выборы с двадцатикратным отрывом от ближайшего соперника.

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