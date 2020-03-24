Белоруссия предложила России вместе бороться с коронавирусом

Власти Белоруссии предлагают России теснее координировать усилия в рамках Союзного государства (СГ) для совместной борьбы с коронавирусом. Об этом заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас, передает «Интерфакс».
По его словам, власти двух стран должны обсудить дату и повестку предстоящего заседания Совета министров Союзного государства, несмотря на коронавирус. «У нас много вопросов, мы достаточно долго не собирались в очном режиме. Поэтому надо обменяться планами», — сказал Румас, подчеркнув, пандемия внесла коррективы в работу органов СГ.
19 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал абсолютной глупостью закрытие Россией границы для противодействия распространению коронавируса.
Ранее Правительство России разъяснило, что приняло такое решение из-за невыполнения Белоруссией рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ограничить передвижение людей между странами. В то же время белорусский лидер посоветовал Москве «думать о последствиях» и отказался закрывать границу в ответ.
По последним данным, в Белоруссии заразился коронавирусом 81 человек. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 399 тысяч человек. 17,2 тысячи умерли, более 100 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения