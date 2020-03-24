Белоруссия предложила России вместе бороться с коронавирусом

Власти Белоруссии предлагают России теснее координировать усилия в рамках Союзного государства (СГ) для совместной борьбы с коронавирусом. Об этом заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас, передает «Интерфакс».

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По его словам, власти двух стран должны обсудить дату и повестку предстоящего заседания Совета министров Союзного государства, несмотря на коронавирус. «У нас много вопросов, мы достаточно долго не собирались в очном режиме. Поэтому надо обменяться планами», — сказал Румас, подчеркнув, пандемия внесла коррективы в работу органов СГ.

19 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал абсолютной глупостью закрытие Россией границы для противодействия распространению коронавируса.

Ранее Правительство России разъяснило, что приняло такое решение из-за невыполнения Белоруссией рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ограничить передвижение людей между странами. В то же время белорусский лидер посоветовал Москве «думать о последствиях» и отказался закрывать границу в ответ.

По последним данным, в Белоруссии заразился коронавирусом 81 человек. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 399 тысяч человек. 17,2 тысячи умерли, более 100 тысяч излечились.

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