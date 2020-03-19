Лукашенко назвал абсолютной глупостью закрытие Россией границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие странами-соседками своих территорий для иностранцев с целью предотвращения распространения коронавируса является абсолютной глупостью. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ», — сказал Лукашенко на экстренном заседании, созванном из-за эпидемиологической ситуации в Белоруссии.

Президент подчеркнул, что в мире искусственно созданы обстоятельства, когда человек не может попасть домой. Он поручил властям предпринять все усилия, чтобы белорусские граждане смогли вернуться на родину.

Правительство России разъяснило, что закрыло границу с Белоруссией из-за невыполнения другой стороной рекомендации ВОЗ ограничить передвижение людей между странами. 16 марта Лукашенко посоветовал Москве «думать о последствиях» и отказался закрывать границу в ответ.

По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 51 человек, 17 случаев заражения — завозные, в том числе последние четыре из Испании, Франции, Германии и России.

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