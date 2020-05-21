Российские магазины официально поймали на завышении цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) официально поймала российские магазины «Магнит» и Spar на искусственном завышении цен на гречку во время ажиотажного спроса на нее, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что повышенные цены фиксируются с конца апреля в челябинских магазинах обеих сетей. В Spar упаковка гречневой крупы весом 800 граммов марки «Увелка» стоит 175,99 рубля, в «Магните» — 139,9 рубля. Таким образом, наценка по сравнению с ценой закупки составляет 356 и 230 процентов соответственно.

Материалы по теме Выйдут в плюс Коронавирус ударил по экономике. Но россияне нашли способ спасти свои сбережения Нашли время Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?

При этом в магазинах тех же сетей в других регионах цены гораздо ниже и соответствуют закупочным с учетом расходов на доставку из Челябинской области, где базируется компания-производитель гречневой крупы под брендом «Увелка».

В результате ФАС возбудила дело о сговоре двух сетей. Первое заседание намечено на июнь.

В марте, когда стали поступать первые сообщения о распространении коронавируса в России, во многих регионах возник ажиотажный спрос на гречку. Этим воспользовались некоторые торговые сети и повысили цены на нее. Впоследствии ситуация нормализовалась.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!