На Украине ввели госрегулирование цен на гречку

Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на ряд товаров. Об этом сообщает «РБК-Украина».

В список попали гречка, макароны, питьевая вода, сахарный песок и другие продукты. Кроме того, будут регулироваться цены на лекарства, среди которых парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты.

На какой срок введены меры по регулированию цен, не уточняется.

Кроме того, ранее Украина запретила экспорт гречки. Запрет будет действовать до 1 июля 2020 года. Правительство считает, что эта мера необходима для защиты внутреннего рынка.

Ранее аналогичные меры ввела Белоруссия. Всего в список попало 26 товаров. Среди них туалетная бумага, спички, консервы, питьевая вода и другие. Ограничения будут действовать 90 дней.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 6592 человека, 174 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,5 миллиона человек; 178 тысяч скончались, 701 тысяча излечились.

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