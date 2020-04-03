Украина запретила экспорт гречки. Информацию об этом опубликовала пресс-служба министерства экономики страны.

Запрет будет действовать до 1 июля 2020 года. Правительство считает, что эта мера необходима для защиты внутреннего рынка.

Правительство также призывает украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади для выращивания гречихи.

Ранее экспорт гречки из-за эпидемии коронавируса запретила Белоруссия. Ограничения коснутся также вывоза чеснока и лука. Запрет будет действовать в течение трех месяцев. Уточняется, что речь идет не только о продукции, выращенной на территории Белоруссии, но и ввезенной в страну для реэкспорта.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 897 человек, 22 скончались.

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