Подсчитано число россиян с заниженной зарплатой

Аналитики сервиса «Работа.ру» подсчитали число россиян, у которых за время пандемии снизилась зарплата. Как сообщает РБК, это коснулось более половины граждан. Согласно данным исследования, за последнее время меньше стали получать 58 процентов граждан.

Опрос проводился среди 2,3 тысячи трудоустроенных россиян старше 18 лет. На прежнем уровне заработок остался у 39 процентов респондентов, и только 3 процента опрошенных сказали, что стали получать больше, чем раньше.

По данным Росстата, сейчас в стране живут 19,9 миллиона человек с доходом ниже прожиточного минимума, за год число бедных выросло на 1,3 миллиона человек. Что касается реальных располагаемых доходов, то по итогам года они упадут на три процента.

Доходы россиян резко сократились в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Во втором квартале 2020 года они обвалились на 8 процентов после роста в первом на 1,2 процента.