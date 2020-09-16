России предсказали новый кризис

России грозит кризис инвестиций из-за пандемии коронавируса и снижения цен на нефть. Такой сценарий предсказали специалисты Центра развития НИУ ВШЭ в исследовании «О динамике и структуре инвестиционной активности на фоне пандемии».

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В 1999-2010 годах инвестиции росли примерно на 9,7 процента в год, а в 2011-2019 годах — только на 1,9 процента. Во втором квартале нынешнего года они рухнули на 7,7 процента по отношению к предыдущему (тогда был рост на 1,2 процента). Больше всего упали вложения малого бизнеса — на 36 процентов. На фоне ухудшения финансового состояния быстрого восстановления инвестиционной активности может не произойти, отмечают эксперты.

Ранее стало известно, что реальные располагаемые доходы россиян упадут на три процента по итогам 2020 года. Во втором квартале они обвалились на 8 процентов после роста в первом на 1,2 процента.

В последнее время у россиян вырос интерес к инвестициям, чем стали активно пользоваться мошенники, завлекая их на несуществующие электронные биржи. Эксперты посоветовали всегда обращать внимание на лицензии компаний и передавать деньги только брокерской компании, которая имеет лицензию ЦБ.