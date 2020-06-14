Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести стандарт по зарплате на всей территории России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик обратил внимание на рост недовольства высокими заработными платами в коммерческих структурах и государственных корпорациях. Жириновский предложил повысить минимальную зарплату до 30 тысяч рублей в месяц. Он добавил, что при средней зарплате в 70 тысяч рублей, максимальная не должна превышать 500 тысяч.

«Никаких зарплат по миллиону рублей в день. Президент получает больше всех — 700 тысяч рублей, депутаты — не более 500 тысяч», — заявил лидер ЛДПР.

Политик также предложил ввести единый налог на сверхприбыль. Эти средства, по его словам, можно направлять на поддержку медицины и образования, чтобы они стали полностью бесплатными.

Ранее в Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час. Соответствующий законопроект направили в правительство парламентарии от ЛДПР. Авторы пояснили, что согласно МРОТ, часовая ставка составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле. Согласно тексту документа, намеренное снижение работодателем оплаты труда до предельно низких ставок, «псевдосокращение» рабочего дня, особенно в условиях эпидемии, позволяет получать необоснованно высокую прибыль, а также избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в соцфонды. При этом основная часть заработной платы «выплачивается в конвертах».

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