Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

Зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) противоречат Конституции и являются недопустимыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с членами Совета Федерации, пишет РБК.

«Напомню, что в соответствии с новыми поправками в конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона, это просто недопустимо», — сказал Путин.

Глава государства также назвал благополучие граждан и рост их доходов приоритетом власти. Президент отметил, что ситуация с безработицей в стране остается напряженной, несмотря на беспрецедентные меры поддержки.

МРОТ на 2020 год в России установлен в размере 12 130 рублей. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, по ее мнению, текущий минимальный размер оплаты труда недостаточно высокий, а повышение МРОТ она назвала стратегической задачей для властей.