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Россиянам назвали способ избавиться от звонков с рекламой кредитов

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Фото: pixabay.com

Представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина назвала россиянам способ избавиться от звонков от банков с рекламой кредитов. Об этом она рассказала в беседе с радио Sputnik.

Специалист объяснила, что звонки о предварительно одобренном кредите чаще всего поступают хорошо зарекомендовавшим себя заемщикам, которым банк готов предложить новый кредит. Отказаться от таких звонков можно в устной, а если это не поможет, то в письменной. Для этого следует обратиться на горячую линию банка и попросить исключить себя из рекламной рассылки.

Однако если не сработает и этот способ, Подковкина рекомендует обратиться в Центробанк. После этого регулятор узнает у банка о причине, по которой звонки продолжаются.

Ранее глава департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Николай Антипов назвал россиянам способ избавиться от рекламных звонков. В частности, можно воспользоваться услугами операторов связи по блокировке нежелательных звонков, установить специальные приложения, оповещающие о звонках с потенциальной рекламой или мошенниках.

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