Блогерша показала способ избавиться от агрессивной рекламы в интернете

Блогерша из США с ником Триш Кабоб (Trish Kabob) объяснила в TikTok-видео причины, по которым люди сталкиваются в интернете со странной рекламой, и рассказала, как от нее избавиться. За два дня ролик набрал почти полтора миллиона лайков.

Женщина работает цифровым маркетологом. Она предупредила пользователей, что они вряд ли подозревают, насколько на самом деле агрессивна реклама в Google.

По словам американки, каждый, кто когда-либо задавался вопросом о том, что за странную рекламу ему показывают, может найти объяснение этому на специальном сайте. Блогерша отметила, что для этого нужно войти в аккаунт в Google, а затем перейти на adssettings.google.com: там будут собраны все предположения, которые были сделаны на основе прошлых поисковых запросов человека.

Она подчеркнула, что эта информация объясняет, почему пользователь видит определенные рекламные объявления. Затем блогерша показала собственный профиль: Google правильно угадала ее возраст и пол, а также то, что у нее нет детей. «Если вы когда-то искали что-то в Google, это попадает сюда», — заключила она и уточнила, что персонализированную рекламу можно отключить.

Ранее компания Google впервые раскрыла информацию о том, сколько зарабатывает на рекламе в видеохостинге YouTube. В 2019 году эта сумма составила 15,2 миллиарда долларов. При этом в 2019 году доход от рекламы в YouTube вырос на треть.