Блогеры повторили на камеру эксперимент из рекламы и обнаружили обман

Авторы YouTube-канала GoldenBurst продемонстрировали несколько уловок, которые используют при съемке рекламы. Они также повторили на камеру эксперимент с яйцом из рекламы зубной пасты Blend-a-med и обнаружили обман.

Блогеры вспомнили о старой рекламе, в которой яйцо, наполовину намазанное зубной пастой, помещали в уксус: утверждалось, что не защищенная пастой часть скорлупы вскоре становилась мягкой.

Авторы ролика решили повторить эксперимент. Они разделили яйцо на две части, намазали одну из них зубной пастой того же бренда, а затем поместили его в банку с уксусом на несколько минут. По окончании опыта оказалась, что скорлупа на обеих частях была одинаковой жесткости.

Кроме того, блогеры продемонстрировали, что вместо мороженого при съемках рекламы используют картофельное пюре с красителями, вместо молока — жидкий клей, а в кофе наливают моющее средство, чтобы у напитка появлялась пенка.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» представила в соцсетях рекламный ролик с новым бургером без искусственных добавок. В ролике показали, как блюдо плесневеет. У многих пользователей сети видео вызвало отвращение к продукции сети ресторанов.