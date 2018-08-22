Рекламу несуществующей пиццы посмотрели миллионы раз

Unskippable Experiment / YouTube

Unskippable Labs (подразделение Google) создало поддельный бренд пиццы Doctor Fork, чтобы проверить креативные стратегии рекламы на YouTube. Об этом сообщает TechCrunch.

Креативный директор компании Бен Джонс пояснил, что у рекламодателей есть определенные аксиомы, которые ранее никто не пытался опровергнуть. К таким постулатам относится утверждение, что в рекламе нельзя использовать кадры, как кто-то жует пищу и при этом смотрит прямо в камеру. Однако поддельная марка пиццы позволила Джонсу и его команде проверить потенциал запрещенных приемов.

«Возможно, я не могу смотреть прямо в камеру. Но Doctor Fork может делать все, что захочет», — заявил креативный директор. Он добавил, что у его компании появился «совершенно другой уровень свободы, чтобы быть неправильной».

Ради исследования креативщики создали 33 рекламных ролика. Представители YouTube помогли Джонсу и его команде привлечь реальных зрителей с видеохостинга, а не ограничиваться стандартной фокус-группой. В итоге рекламу фейковой пиццы посмотрели более 20 миллионов человек.

В результате эксперимента сотрудники Unskippable Labs выяснили, что в рекламе еды следует стимулировать полный спектр чувств и использовать полный потенциал аудио, визуальных и текстовых воздействий на зрителя. При этом для лучшего эффекта необходимо разделять визуальную часть от текста: благодаря этому отзывчивость и благоприятность пользователей возрастет.

По словам исследователей, пищу следует фотографировать и снимать суперблизко, а также показывать удовольствие от употребления еды целым спектром эмоций, а не только укусами и улыбками.

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