Скрывающий боль Гарольд переоделся в женщину

Герой популярного мема «Гарольд, скрывающий боль» Арато Андраш предстал в образе женщины в рекламе ноутбука. Ролик доступен на YouTube-канале немецкой торговой площадки OTTO.

В видео Андраш вновь сыграл Гарольда. По сюжету к нему домой пришли курьеры, которые принесли новый мощный ноутбук. Мужчина схватил его и быстро побежал играть, а доставщики зашли за ним в квартиру и решили осмотреться. На стенах курьеры увидели множество обрамленных снимков Гарольда из фотобанка, благодаря которым Андраш и прославился в интернете.

Спустя мгновение перед гостями стали появляться ожившие образы пожилого человека в халате врача и одежде садовника. Кроме того, на несколько секунд Гарольд предстал перед курьерами в образе женщины: он надел парик, блузку и юбку, однако борода на его лице осталась.

В январе 2018 года Андраш снялся в клипе рок-группы Cloud 9+ на композицию Hide The Pain. Он исполнил роль офисного работника.

Житель Венгрии Арато Андраш прославился в 2014 году после того, как фотографии с ним превратились в мем. Пользователи сети обратили внимание на его неестественную улыбку на всех снимках. В мимике пожилого человека зрители разглядели плохо подавляемую боль.

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