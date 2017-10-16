РЕН ТВ выдал за военного эксперта героя мема «Гарольд, скрывающий боль»

Видео: Secret TV / YouTube

Создатели программы «Военная тайна» на РЕН ТВ представили интернет-мем «Гарольд, скрывающий боль» как «высокопоставленного западного военного и эксперта». На это обратил внимание паблик «Лентач». В передаче от 14 октября Гарольд в костюме появляется, когда речь идет о силе российского оружия.

Сначала приводится мнение американского генерала Франка Горенка, признающего, что США бессильны перед «новейшим российским электронным оружием», которое «полностью парализует функционирование американской электроники», установленной на ракетах, самолетах и кораблях.

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«С ним согласны и другие высокопоставленные западные военные и эксперты», — говорит голос за кадром, а на экране в это время появляется молодой мужчина в военной форме, фото которого взято из фотобанка, а затем Гарольд в черном костюме.

Высказывание Горенка, приведенное в «Военной тайне», весной 2017 года опровергал Пентагон. Слова генерала прозвучали в «Вестях» на «России 1», после чего разошлись по СМИ. Американские медиа тогда выяснили, что первоисточником цитаты был фейковый сайт.

В 2017 году жюри телевизионного конкурса ТЭФИ признали «Военную тайну» лучшей просветительской программой России.