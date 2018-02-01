Ставший мемом дед Гарольд привязал к стулу доминирующую начальницу

Модель из Венгрии Арато Андраш, ставший героем мемов «Гарольд, скрывающий боль», снялся в клипе рок-группы Cloud 9+ на композицию Hide The Pain. Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале коллектива.

Андраш исполнил роль офисного работника, который терпит постоянные угнетения от начальницы-тирана. В конце концов герой не выдерживает, начинает в офисе бунт и привязывает женщину к стулу. После этого сотрудники устраивают рок-концерт.

Венгр Арато Андраш стал знаменитым в 2014 году, когда в сети получили широкую популярность стоковые фотографии людей с неестественными выражениями лиц и в неестественных позах. Снимки с участием Андраша набрали популярность среди пользователей, так как в его мимике пользователи интернета увидели плохо подавляемую боль. За это он и получил свое прозвище.

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