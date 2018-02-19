Жители Перми завалили подарками «скрывающего боль» деда Гарольда

Пермские жители отправили подарки Андрашу Арато, герою популярного мема под названием «Гарольд, скрывающий боль». Об этом сообщило местное издание «Пермь Активная» во «ВКонтакте».

Судя по опубликованным фотографиям, в посылке пермяков находились несколько плиток шоколада, мед и шарф. Журналисты отметили, что Арато передал огромную благодарность неравнодушным жителям города.

Венгр Андрашу Арато прославился в 2014 году благодаря стоковым фотографиям, на которых он был запечатлен с неестественной улыбкой. Тогда пользователи решили, что под странной усмешкой мужчина подавляет боль.

В феврале 2018 года Арато снялся в клипе рок-группы Cloud 9+ на композицию Hide The Pain. Примечательно, что в ролике мужчина не выходил из образа «Гарольда, скрывающего боль». Пожилой венгр сыграл офисного работника, которого постоянно донимает начальница-тиран.

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