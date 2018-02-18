Илон Маск заставил Дарта Вейдера готовить тосты

Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск показал тостер в форме головы злодея Дарта Вейдера из космической эпопеи «Звездные войны». Он выложил фотографию в Instagram.

«Мой новый тостер», — подписал снимок предприниматель.

Пост собрал более 800 тысяч лайков за сутки. 20 тысяч пользователей оставили под ним комментарии.

My new toaster A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Feb 16, 2018 at 7:27pm PST

В январе Маск удивил подписчиков Twitter безопасным бытовым огнеметом, который он анонсировал «на случай зомби-апокалипсиса». Устройство продавалось за 500 долларов, однако с учетом налогов и доставки стоимость возрастала до 700 долларов. Менее чем за неделю предприниматель распродал все 20 тысяч девайсов.

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