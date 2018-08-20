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Россиянам посоветовали сворачивать туалетную бумагу для экономии

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Производители «Туалетной бумаги из Набережных Челнов» открыли страницы во «ВКонтакте» и Instagram, где пообещали ответить на все вопросы подписчиков.

«Наш совет директоров принял решение о выходе нашего продукта "Туалетная бумага из Набережных Челнов" в социальные сети. Вот, так сказать, и приводим решение к исполнению», — говорится в первом сообщении предприятия.

В следующих постах создатели продукта ответили на вопросы о том, как крепить рулон без специальной втулки и сколько нужно оторвать бумаги для успешного похода в туалет.

Здравствуйте, пользователи глобальной паутины! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Сегодня мы хотим поднять важную тему: сколько сантиметров туалетной бумаги нужно отрывать для комфртного использования.. Ведь многие не знают этого, осложняя жизнь. Особенно, если речь идёт о месте, куда вы вынуждены взять с собой уже оторванную бумагу. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Известно, что размер человеческого сердца можно определить по сжатой в кулак ладони. Вот и мы решили для ясности инструкции взять в ориентир вашу ладошку. Просто выпрямите пальцы и оторвите кусок бумаги размером с длину ладони. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Сверните бумагу пополам и все, вы сэкономили, а главное, подобрало идеальный, именно для вас, кусок туалетной бумаги. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Приятного времяпрепровождения!

Фото опубликовано @bumagachelni

«Известно, что размер человеческого сердца можно определить по сжатой в кулак ладони. Вот и мы решили для ясности инструкции взять в ориентир вашу ладошку. Просто выпрямите пальцы и оторвите кусок бумаги размером с длину ладони», — объяснили производители. Они также предложили свернуть бумагу пополам ради экономии и пожелали юзерам приятного времяпрепровождения.

В июле пользователи сети начали спор о правильном положении бумаги на держателе. Десятки мужчин оставили гневные замечания девушке в Tinder, которая, по их мнению, повесила рулон неправильной стороной.

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