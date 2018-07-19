В Италии начали продавать туалетную бумагу с Роналду

В Неаполе отреагировали на трансфер португальца Криштиану Роналду в «Ювентус», который соперничает с местным «Наполи» в чемпионате Италии. Об этом сообщает Calciomercato.

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В городе в продажу поступила туалетная бумага с изображением 33-летнего форварда в форме туринского клуба. В издании отмечают, что неаполитанцы и ранее отличались подобной реакцией на громкие трансферы в стане соперника. Так, после перехода аргентинца Гонсало Игуаина из «Наполи» в «Ювентус» в продаже появилась туалетная бумага с изображением игрока.

10 июля было объявлено о переходе Роналду из «Реала» в «Ювентус». Туринский клуб потратил на форварда 100 миллионов евро. В новом клубе португалец будет зарабатывать 30 миллионов евро в год.

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