Возле стадиона ФК «Наполи» начали продавать туалетную бумагу с фото Игуаина

В Неаполе в преддверии матча чемпионата Италии между местным «Наполи» и туринским «Ювентусом» выпустили в продажу туалетную бумагу с фотографией форварда «Юве» Гонсало Игуаина. Об этом сообщает BBC Sport на своей странице в Twitter.

Сувенир продается возле стадиона «Сан-Паоло», который является домашней ареной «Наполи». Причиной для организации этой акции послужила обида фанатов на Игуаина, который летом 2016 года сменил неаполитанский клуб на «Ювентус».

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2 апреля «Наполи» примет «Ювентус» в матче 30-го тура итальянской Серии А. Это будет первый приезд Игуаина на стадион своей бывшей команды после перехода в «Юве».

В текущем сезоне 28-летний форвард забил 19 мячей в 29 матчах за «Ювентус» в Серии А. Его клуб возглавляет таблицу чемпионата Италии с 73 очками. «Наполи» идет на третьем месте, отставая от лидера на 10 баллов.