Итальянский вратарь Буффон провел 1000-й матч в карьере

Вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон провел 1000-й матч в карьере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Юбилейной для Буффона стала встреча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Италии и Албании. Этот матч стал для него 168-м в составе национальной команды, кроме того в его активе 612 игр в составе «Юве», еще 220 — «Пармы».

Буффон стал рекордсменом по количеству матчей за сборную среди европейских футболистов. Он обошел испанца Икера Касильяса и латвийца Виталия Астафьева, которые провели за свои национальные команды по 167 матчей.

Профессиональная карьера Буффона началась в 1995 году в «Парме». С командой он выигрывал Кубок и Суперкубок Италии, становился обладателем Кубка УЕФА. В 2001 году он перешел в «Ювентус» за рекордные для вратаря 54 миллиона евро, став на тот момент самым дорогим голкипером в истории. В составе «Старой синьоры» Буффон стал семикратным чемпионом Италии, двукратным обладателем национального Кубка, пятикратным обладателем Суперкубка Италии, двукратным финалистом Лиги чемпионов.

Со сборной Италии 39-летний Буффон выигрывал чемпионат мира 2006 года и стал вице-чемпионом Европы 2012 года. Он является рекордсменом по числу матчей в составе национальной команды Италии.