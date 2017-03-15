Буффон побоялся «Лестера» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон назвал английский «Лестер» нежелательным соперником для его команды в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sky Sports.com.

«Хочется избежать встречи с "Лестером", это очень опасная команда. У них есть энтузиазм и страсть, они могут наказать тех, кто действует с позиции силы, первым номером. У нас было бы все, чтобы проиграть им», — рассказал Буффон.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» дважды обыграл португальский «Порту» (2:0,1:0), а «Лестер» по сумме двух матчей одолел испанскую «Севилью». На выезде «лисы» уступили со счетом 1:2, но в домашней встрече забили в ворота испанцев два безответных мяча.

На данный момент путевки в четвертьфинал завоевали также испанские «Барселона» и «Реал», немецкие «Боруссия» (Дортмунд) и «Бавария». Еще два матча 1/8 финала состоятся в среду, 15 марта: мадридский «Атлетико» на своем поле сыграет с леверкузенским «Байером», а «Монако» примет «Манчестер Сити».

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет в пятницу, 17 марта, в 14:00 по Москве.