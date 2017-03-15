«Ювентус» и «Лестер» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Итальянский «Ювентус» обыграл португальский «Порту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2016/2017. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла вечером во вторник, 14 марта, в Турине и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил форвард Пауло Дибала с пенальти на 42-й минуте.

Первая встреча этих команд также завершилась победой «Ювентуса» со счетом 2:0.

В параллельном матче английский «Лестер Сити» оказался сильнее испанской «Севильи». Действующие чемпионы Англии, игравшие на своем поле, отправили в ворота гостей два безответных мяча. Их авторами стали защитник Уэс Морган (28-я) и полузащитник Марк Олбрайтон (55-я).

Эта победа позволила «Лестеру» пройти в следующий раунд турнира. В первом матче «Севилья» обыграла английский клуб со счетом 2:1.

Ранее в четвертьфинал вышли испанские «Барселона» и «Реал», а также немецкие «Боруссия» (Дортмунд) и «Бавария». Еще два матча 1/8 финала состоятся в среду, 15 марта: мадридский «Атлетико» на своем поле сыграет с леверкузенским «Байером», а «Монако» примет «Манчестер Сити».