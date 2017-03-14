Игрок «Байера» пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за экзамена в школе

17-летний полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хавертц пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» из-за экзамена в школе. Об этом сообщается в аккаунте немецкой команды в Twitter.

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 14 марта 2017, 14:02

Хавертц стал одним из шести футболистов «Байера», которые пропустят эту встречу. Как отмечается в сообщении, этот экзамен важен для полузащитника.

Ответный матч «Байера» и «Атлетико» состоится во вторник, 14 марта, в Мадриде. Первая встреча этих команд прошла 22 февраля в Леверкузене и завершилась победой испанцев со счетом 4:2. В составе гостей мячи забивали Сауль, Антуан Гризманн, Кевин Гамейро и Фернандо Торрес. За хозяев отличились Карим Беллараби и Стефан Савич. Хавертц в этой игре вышел в основном составе и провел на поле 56 минут.

