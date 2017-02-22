«Манчестер Сити» и «Атлетико» выиграли первые матчи плей-офф Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл «Монако» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Манчестере во вторник и завершилась со счетом 5:3. Счет на 20-й минуте открыли хозяева после точного удара Рахима Стерлинга. Еще до перерыва гости забили дважды, отличились Радамель Фалькао (на 32-й минуте) и Килиан Мбаппе (40).

В начале второго тайма горожане отыгрались — мяч забил Серхио Агуэро (58). Спустя три минуты дубль оформил Фалькао и вновь вывел «Монако» вперед. После этого мячи забили только игроки «Манчестера»: Агуэро, Джон Стоунс и Лерой Зане принесли английскому клубу победу — 5:3.

В параллельном матче мадридский «Атлетико» на выезде победил немецкий «Байер» — 4:2. В составе гостей мячи забивали Сауль (17), Антуан Гризманн (25), Кевин Гамейро (58) и Фернандо Торрес (86). За хозяев отличились Карим Беллараби (48) и Стефан Савич (67).

Ответные матчи пройдут 15 марта.

В среду пройдут еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия) и «Севилья» (Испания) — «Лестер» (Англия).