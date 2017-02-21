Поклонница форварда «Атлетико» расплакалась после отказа игрока дать автограф

Поклонница нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна расплакалась после отказа футболиста дать автограф. Видео было опубликовано на странице журналиста Хавьера Альба в Twitter.

Девушка вместе с отцом ожидала 25-летнего игрока у гостиницы, в которой поселилась команда перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким «Байером». Гризманн прошел мимо девушки, хотя та держала в руках футболку сборной Франции с фамилией футболиста.

По словам отца, им с дочерью пришлось преодолеть 200 километров ради встречи с футболистами «Атлетико».

Матч «Байера» и «Атлетико» пройдет в Леверкузене во вторник и начнется в 22:45 по московскому времени.