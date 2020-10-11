Популярная соцсеть сочла рекламу лука излишне сексуальной

Популярная социальная сеть Facebook заблокировала рекламу лука канадской фермерской компании Gaze Seed Company, сочтя ее «излишне сексуальной». Об этом сообщает телеканал CBC.

Соцсеть забраковала фотографию, на которой изображены лежащие в корзине целые луковицы и одна разрезанная на половину на переднем плане. Представитель компании Джексон Маклин отметил, что нужно обладать довольно живым воображением, чтобы увидеть в этом снимке хоть какую-то сексуальность.

Маклин уточнил, что компания ранее закупала у соцсети рекламу, и никаких нареканий до этого случая не было.

Позднее Facebook разблокировала запись. Там пояснили, что ошибка произошла из-за автоматического алгоритма.

В июне нидерландская компания Unilever, одна их крупнейших производителей потребительских товаров повседневного спроса, сообщила, что временно откажется от размещения рекламы в популярных соцсетях Facebook, Twitter и Instagram в США. Отмечается, что такое решение было принято в связи с «поляризованной атмосферой» в США, также указывается, что продолжение размещения рекламы на этих платформах «в данный момент не принесет пользы для людей и общества».