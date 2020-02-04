Google впервые рассказала о зарабатываемых на YouTube миллиардах

Компания Google впервые раскрыла информацию о том, сколько зарабатывает на рекламе в видеохостинге YouTube. Согласно отчету, опубликованному холдингом Alphabet, владеющем Google, в 2019 году эта сумма составила 15,2 миллиарда долларов.

Ранее эта информация Google публиковалась иначе — доходы только от YouTube не публиковались. В отчете фиксировались две суммы: доходы непосредственно от рекламы и доходы от проектов, в число которых входил не только видеохостинг, но также поисковик и облачные сервисы.

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Финансовый директор Alphabet Рут Порат (Ruth Porat) пояснила, почему они решили изменить модель публикации данных. «Чтобы наш бизнес и его возможности были понятнее, отныне мы разглашаем данные о наших доходах более детально», — рассказала она.

В отчете Alphabet уточняется, что в 2019 году доход от рекламы в YouTube вырос на треть. В 2018 году компания заработала 11,2 миллиарда долларов, а в 2017 году — 8,2 миллиарда, то есть почти в два раза меньше, чем за минувший год.

В декабре 2019 года французское управление по конкуренции оштрафовало Google на 150 миллионов евро (10,3 миллиарда рублей). Компанию обязали прояснить правила рекламной платформы Google Ads и методы отключения учетных записей рекламодателей.

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