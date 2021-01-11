Россиянам назвали способ избавиться от рекламных звонков

Руководитель департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Николай Антипов в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам способ избавиться от рекламных звонков.

По его словам, если номер телефона хотя бы раз попал в базу спамеров, скорее всего, избавиться от их звонков полностью не удастся, поскольку база может переходить из рук в руки или из компании в компанию.

Адвокат объяснил, что такое возможно, если менеджер, у которого когда-то совершили покупку, при переходе на работу в другую компанию заберет с собой и базу клиентов. «Но не стоит отчаиваться: сегодня существуют различные способы ограничения подобных звонков», — сказал он.

Так, можно воспользоваться услугами операторов связи по блокировке нежелательных звонков, установить специальные приложения, оповещающие о звонках с потенциальной рекламой или мошенниках. Кроме того, можно арендовать виртуальный номер и использовать его для регистрации в программах лояльности и при совершении покупок в интернете.

Специалист подчеркнул, что чаще всего компании узнают номера телефонов от их владельцев, когда те указывают свои личные данные на каких-либо ресурсах. Кроме того, существуют специальные программы, которые находят в интернете контакты в открытом доступе по заданным параметрам. Наконец, клиентскую базу могут украсть, взломав сайт компании, а затем перепродать.

В заключении собеседник агентства отметил, что на навязчивые рекламные звонки можно пожаловаться оператору услуг связи.

В октябре прошлого года старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова рассказала, что заблокировать спам-звонки с неизвестных номеров можно с помощью настроек смартфона, услуг операторов сотовой связи, а также специальных приложений, которые используют данные из собственной базы, а также из сообщений пользователей.