Российский экономист спрогнозировал падение курса доллара

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин спрогнозировал падение курса доллара. Его слова приводит «Российская газета».

Российский экономист пояснил, что в последние недели мировые рынки проявляют нестабильность. Они периодически снижаются из-за опасений всплеска инфляции.

По его словам, последняя статистика говорит о более быстром росте потребительских и производственных цен в США, американский долговой рынок свидетельствует об усилении инфляционных ожиданий. Так, доходность гособлигаций США неизменно растет с августа 2020 года.

При этом специалист считает, что оживление потребительской и деловой активности приводят к усилению инфляции. Сейчас растут опасения, что рост инфляции опередит восстановление экономики. Поэтому снижение курса доллара возможно, когда восстановится экономика после пандемии, считает Бабин.

Ранее экономист Евгений Маришин предсказал курс доллара к началу весны. По его словам, в течение ближайших одного-двух месяцев курс доллара останется в диапазоне 73–77 рублей. Эксперт отметил, что, если не будут введены новые антироссийские санкции, или ЦБ резко не изменит свою политику, то есть все шансы, что курс доллара закрепится на данной отметке на более длительный срок.