Россиянам назвали способы вложения денег с гарантированным доходом

Министр финансов Антон Силуанов назвал россиянам способы вложения денег с гарантированным доходом. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что есть облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н), вложения в которые будут оправданы. «Гарантировано то, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены», — заявил он.

Глава Минфина также рассказал, что в настоящее время среди россиян замечен повышенный интерес к инвестированию. При этом он напомнил, что рынок акций не всегда обеспечивает стабильный доход. «Инвестор, принимая решение о переходе с депозитов на вложения в фондовый рынок, должен понимать, что он может как выиграть, так и проиграть, и никакой страховки здесь нет», — добавил Силуанов.

Он также сказал, что ранее вопрос о защите неопытных инвесторов поднимался в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Чтобы граждане не попались на уловку более опытных специалистов, предлагающих высокодоходные продукты, в январе был внесен в Госдуму необходимый законопроект. Согласно документу, с октября 2021 года вводится обязательное тестирование инвесторов на право приобретения более сложных финансовых продуктов.