России предрекли наплыв мигрантов из-за изменения климата

Вице-премьер Виктория Абрамченко предрекла России наплыв мигрантов из-за изменения климата. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает РИА Новости.

По ее словам, такие переселенцы могут пребывать в страну из тех государств, где из-за изменения климата станет слишком жарко.

Ранее подобное мнение высказал директор Главной геофизической обсерватории Владимир Катцов. Он связал возможную миграцию с юга с проблемами с водными ресурсами, которые являются ключевыми в Средней Азии.

При этом, по его мнению, страны даже в такой ситуации могут приспособиться. Специалист считает, что у России большая территория с разнообразным климатом, и она имеет большой потенциал для адаптации населения к изменениям.