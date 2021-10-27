Названы игнорирующие глобальную катастрофу компании

Фонд Сhanging Markets Foundation составил рейтинг производителей мяса и молочных продуктов, наиболее безразличных к проблеме выброса метана и глобального потепления.

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В фонде напомнили, что сельскохозяйственный сектор является одним из основных источников выбросов метана. На коровий и козий навоз приходится 32 процента от общих выбросов метана. Худшими мясными и молочными корпорациями назвали французские компании Groupe Bigard и Lactalis и японскую Itoham. Лучшими в рейтинге стали Nestle, Danone и Fonterra, однако даже они делают недостаточно, игнорируя приближение глобальной катастрофы.

По результатам исследования, все 20 крупнейших мясных и молочных производителей получили низкие баллы за свои действия по сокращению выбросов метана. Ни у одной из компаний нет конкретного плана по достижению цели. Более половины компаний сообщили, что финансируют меры по сокращению выбросов метана, но не раскрыли размеры трат. Авторы отчета обвинили компании в бездействии и призвали ускорить принятие способов для борьбы с глобальным потеплением за счет технических мер и сокращения животноводства.

В конце сентября международная Комиссия по энергетическому переходу сообщила, что резкое сокращение выбросов парникового газа метана существенно замедлит глобальное потепление. Там призвали нефтегазовые компании сократить утечки метана на буровых платформах и производственных площадках.