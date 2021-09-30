Листья на деревьях перестали желтеть из-за глобальной проблемы

В США осенью деревья начали желтеть позже или вовсе оставались зелеными. Листья вянут раньше времени из-за засухи или же остаются зелеными и не опадают, пока их не сорвет сильный ветер. Ученые винят в этом глобальное потепление, передает Associated Press.

Арбористы (специалисты по уходу за деревьями — прим. «Ленты.ру») предупреждают, что проблема усугубляется с каждым годом во всем мире, в частности на северо-востоке США. Как правило, к концу сентября листва по всей территории страны меняет цвет, но в этом году листья остались зелеными. На севере штата Мэн менее 70 процентов деревьев пожелтели, довольно большая часть из них не сбросила листву. В штате Колорадо в начале осени листья высохли из-за высоких температур.

На смену цвета листвы влияют именно погодные условия. С наступлением осени день становятся короче, а температура — ниже. С постепенным похолоданием хлорофилл в листьях, который окрашивает их в зеленый цвет, разрушается, и листья становятся желтыми, оранжевыми или красными.

Засушливое лето может привести к тому, что деревья не успеют сменить цвет и сбросят зеленую листву, нарушив тем самым жизненный цикл растения. По словам профессора кафедры лесных экосистем и сообществ в Университете штата Орегон, жара на северо-западном побережье Тихого океана подняла температуру в Орегоне выше 43 градусов по Цельсию. Это привело к «солнечному ожогу листьев» — когда хлорофилл стремительно разрушается, из-за чего они буреют и опадают.

Вследствие изменения климата, по словам профессора экосистемных наук в Университете Северной Аризоны Эндрю Ричардсона, увеличится заболеваемость деревьев, и вредители будут чаще проникать внутрь растения. Кроме того, деревья будут «мигрировать» на север — там начнет появляться все больше видов, не характерных для местности.

Глобальное потепление становится главной мировой проблемой, и страны предлагают различные пути ее решения. Китай задумал использовать деревья как средство борьбы с жарой. В стране планируется ежегодно сажать по 36 тысяч квадратных километров лесов, чтобы к концу 2025 года 21,4 процента территории было покрыто деревьями. Однако эксперты в сфере экологии назвали посадку деревьев бессмысленной попыткой противостоять изменениям климата, так как для этого понадобятся десятилетия.