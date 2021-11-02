Джонсон прокомментировал отсутствие Путина на климатическом саммите в Глазго

Джонсон заявил, что с уважением относится к решению Путина не приезжать на саммит в Глазго

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал отсутствие президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на климатическом саммите в Глазго. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что относится к их решению с уважением. «Я говорил с ним [Си Цзиньпином], он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии, то же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением», — сказал Джонсон.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что для России важно признание роли лесных проектов и атомной энергии как реальных инструментов борьбы с изменением климата. Дипломат назвал признание указанных инструментов главной задачей Москвы на климатическом саммите, который проходит в Глазго. По его словам, российская сторона призывает мировое сообщество к согласованным действиям для решения климатических проблем.